Десятки семей не могут попасть в собственные дома в Алматинской области

Сельчанин в Алматинской области забаррикадировал десяток домов своих соседей, передает zakon.kz.

Десятки семей не могут попасть в собственные дома. Виновник нелепой ситуации - сосед, который перекрыл улицу. Оказалось, что он владеет земельным участком, по которому проходит единственная дорога, - говорится в сообщении Первого канал "Евразия".

По словам хозяев домов, которые забаррикадировал сельчанин, они живут здесь 12 лет. Все это время они пользовались дорогой, которая, как выяснилось недавно, проходит через частную территорию. Под покровом ночи сосед возвел высокий забор и отрезал сельчан от внешнего мира.

Здесь живут старики, дети, люди с особенными потребностями. Если что-то случится, мы не сможем даже скорую помощь вызвать. Улица полностью заблокирована. Нельзя ни пешком пройти, ни на машине проехать. житель села Абай Берикжан Кулжанов

Как сообщается, пешком пройти к домам можно по единственному пути - по узкой тропинке вдоль реки. Местные жители обращались за помощью в местный акимат, но чиновники говорят, что бессильны, якобы, все по закону, и у владельца участка все документы в порядке.

По кадастровому номеру указано, что данный земельный участок выдан для постройки промышленной базы. Промышленная база не строится вдоль реки. Это противоречит экологическим требованиям, водному кодексу, санэпидтребованиям. юрист Мадияр Алжаппар

В районном акимате сообщили, что земли выдавались сельским акимом, и он должен решить вопрос. Но он тоже снял с себя ответственность.

Этот вопрос должен решать суд. У владельца участка есть все необходимые документы, все на руках. В 2006 году была оформлена сделка купли-продажи земли. Он ничего не нарушил. заместитель акима Райымбекского сельского округа Еламан Омирбаев

Получается, что нынешний аким землю не выдавал и отвечать не должен, а жителям остается только обращаться в суд.

Но даже в случае вынесения положительного для них решения пройдет, как минимум, полгода взаперти, - говорится в сообщении.