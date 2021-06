Жанибек Алимханулы намерен забрать соперника и дату боя Головкина

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (9-0, 5 КО) вновь попросил своего промоутера Боба Арума устроить ему бой с японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО), передает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Напомним, ранее бой с Риотой Муратой как раз на декабрь планировал другой казахстанец, Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО). Мурата является чемпионом мира в среднем весе по версии WBA Super, а Головкин владеет поясами IBF и IBO. Что касается Алимханулы, то у него пока есть лишь пояс WBO Global.





@BobArum @trboxing Organize my fight with Murata in September. I'm going to beat him and win him in Vegas. And we're going to have a rematch in Japan in December. THEN WE'LL GET ALL THE BELTS!

Jun 26? Easy fight! QAZAQ STYLE! pic.twitter.com/913ZmecBtR