Жанибек Алимханулы намерен забрать соперника и дату боя Головкина

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (9-0, 5 КО) вновь попросил своего промоутера Боба Арума устроить ему бой с японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО), передает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Боб Арум, Top Rank, организуйте мне бой с Муратой в сентябре. Я собираюсь побить его и победить в Вегасе. А в декабре мы устроим бой-реванш в Японии. А потом мы получим все пояса! 26 июня? Легкий бой! — написал Алимханулы в твиттере.

Напомним, ранее бой с Риотой Муратой как раз на декабрь планировал другой казахстанец, Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО). Мурата является чемпионом мира в среднем весе по версии WBA Super, а Головкин владеет поясами IBF и IBO. Что касается Алимханулы, то у него пока есть лишь пояс WBO Global.



