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Объявлена дата боя Жанибека Алимханулы

Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 08:44 Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly
19 сентября стала известна дата боя боксера из Казахстана Жанибека Алимханулы, сообщает Zakon.kz.

Интересно, что анонс предстоящего боя выпустил на своей странице в Instagram его соперник. Им стал новозеландец Андрей Михайлович. Таким образом, отложенный в июле бой между спортсменами пройдет 4 октября в городе Сидней.

Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 08:44

Фото: Instagram/andrei_mikhailovich_

О Михайловиче известно, что он родился в России в 1997 году. В полуторагодовалом возрасте вместе с братом-близнецом Николаем был усыновлен в Санкт-Петербурге семейной парой из Новой Зеландии.

Также дату нового боя объявила Ангелина Лукас.

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