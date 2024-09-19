Объявлена дата боя Жанибека Алимханулы

19 сентября стала известна дата боя боксера из Казахстана Жанибека Алимханулы, сообщает Zakon.kz.

Интересно, что анонс предстоящего боя выпустил на своей странице в Instagram его соперник. Им стал новозеландец Андрей Михайлович. Таким образом, отложенный в июле бой между спортсменами пройдет 4 октября в городе Сидней.

Фото: Instagram/andrei_mikhailovich_

О Михайловиче известно, что он родился в России в 1997 году. В полуторагодовалом возрасте вместе с братом-близнецом Николаем был усыновлен в Санкт-Петербурге семейной парой из Новой Зеландии.

Также дату нового боя объявила Ангелина Лукас.