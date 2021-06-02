Алматинец стал 2026-летней женщиной. Объяснение министерства 

31 мая алматинец узнал через приложение "Ashyq", что он 2026-летняя женщина, в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности объяснили, почему так вышло, сообщает zakon.kz.

ИИН представляет собой уникальную комбинацию из 12 цифр. Формирование ИИН происходит следующим образом: первые 6 цифр - это год, месяц и день рождения, седьмая – обозначает, в каком веке рожден человек и его пол. Седьмая цифра гражданина Казахстана в ИИН может быть от 1 до 6. Например, цифра 3 - значит, мужчина, рожденный в 20 веке. У нерезидентов страны седьмая цифра может быть 0, как в этом случае. Ashyq отображает возраст по этому алгоритму, исходя из ИИН. По этой причине в приложении отображается возраст 2026 лет, - сообщили в ведомстве.

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Алматинец узнал в Ashyq, что он 2026-летняя женщина

В приложение "Ashyq" возраст и пол включили, потому что бывали случаи, когда ПЦР-положительный человек пытался пройти в заведение по чужим данным.