Ввести мораторий на принудительное выселение из жилья предлагают в Казахстане

Депутаты фракции "Народной партии Казахстана"​​ обратились к вице-премьеру Ералы Тугжанову с просьбой рассмотреть возможность введения в Казахстане моратория на принудительное выселение из жилья, передает корреспондент zakon.kz.

Мажилисвумен Ирина Смирнова отметила, что в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, принятом ООН и ратифицированном Республикой Казахстан, определено, что государство признает право каждого на достаточный жизненный уровень для него и семьи, включающий жилище. Таким образом, жилищное законодательство страны и международные акты возводят жилище в ранг жизненно-важной ценности, но, несмотря на это, есть проблемы, связанные с принудительным выселением людей из единственного жилья.

В данный момент случаи выселения совершенно разные. Они касаются и отчуждения жилья под государственные нужды. Когда предлагаемые выплаты не соответствуют стоимости жилья, хотя должны быть на порядок выше чем просто стоимость, так как люди вынуждены переезжать и нести потери не по своей воле. Тогда граждане чувствуют и административное давление, и бесчеловечное обращение в виде отключения воды, электричества, принуждение безропотно подчиниться решению о необходимости оставить свое жилье, - сказала депутат.

Выселяют и из-за задолженности банку, причем сейчас, во время пандемии, когда во многих отраслях действовали и действуют ограничения на работу, а значит снижена или совсем отменена заработная плата.

Однако банк не ждет, не делит риски с заемщиком, не учитывает форс-мажорные обстоятельства, а начисляет проценты и штрафы.

По ее словам, принудительные выселения являются грубейшим нарушением прав человека. А учитывая продолжающуюся пандемию, ухудшение экономической ситуации в Казахстане, как и во всем мире, когда жилище стало передовой линией обороны от коронавируса, а отсутствие дома или места физического дистанцирования превращается в "ковидный приговор".

Народная партия настаивает в необходимости прекратить все выселения кого бы то ни было, где бы то ни было, по любой причине, на период пандемии и разумный срок после нее! Предлагаем ввести мораторий на принудительные выселения в столь сложное время, - призвала Ирина Смирнова.

Также она считает необходимым продлить программу рефинансирования ипотечных займов на срок не менее года.

Тамила Языкова, Нур-Султан