#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
494.75
586.77
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
494.75
586.77
6.38
Общество

Недопустимость выселения из жилья без решения суда хотят закрепить в новой Конституции Казахстана

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 17:34 Фото: pexels
Уполномоченные по правам человека и ребенка Артур Ластаев и Динара Закиева на заседании комиссии по Конституционной реформе 10 февраля 2026 года высказались о необходимости пересмотра условий для выселения людей из жилья, передает корреспондент Zakon.kz.

Артур Ластаев отметил, что нормативным ядром права на жилье является гарантия защиты от произвольного выселения.

"Международные стандарты допускают выселение только при кумулятивном, то есть одновременном соблюдении сразу нескольких условий. Первичное из них – только законные основания. Выселять кого и когда угодно недопустимо. Защита прав проживающих лиц имеет приоритет. Вот недавно стояли морозы -25-30°С. Ну и как в таких условиях выселять? А если это единственное жилье? А если это семья с малолетними детьми? Но иногда выселение следует проводить для защиты самих выселяемых. Например, когда речь идет о потенциально опасной локации, угрожающей жизни и здоровью. Потому как право на жилье не означает позволить погибать в опасности", – добавил он.

Но даже при наличии легитимных оснований, по словам омбудсмена, должны соблюдаться все процедуры, в том числе обеспечено право защищать себя в суде.

"Споры вокруг условий проживания и выселения должен разрешать только суд. Поэтому предлагается закрепить в проекте Конституции следующую норму: "Без решения суда недопустимо не только лишение жилища, но и выселение из него". Кто-то скажет, что действующие законы и так запрещают это, но отражение этого принципа в стержневом правовом документе обеспечит его юридическую константность", – резюмировал Артур Ластаев.

Его поддержала уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева. Для наглядности она привела ряд примеров из жизни.

"В одном из случаев мать детей умерла. Хотя основная часть ипотечного кредита уже была выплачена, возникла угроза выселения детей из единственного жилья. При этом ранее внесенные платежи не подлежали возврату. В итоге этот вопрос был решен с учетом интересов детей: банк принял решение списать оставшуюся задолженность. Однако подобных ситуаций немало. В этой связи считаем важным в рамках Конституционной реформы закрепить дополнительные гарантии, не допускающие выселения человека из жилья без учета его жизненных обстоятельств, особенно интересов детей", – заявила она.

В связи с этим омбудсмен поддержала предложение главы государства закрепить в проекте Конституции Казахстана норму о недопустимости лишения жилища без учета положения людей, в особенности детей, и выселения из него без решения суда, наряду с обязанностью государства создавать условия для обеспечения граждан жильем.

"Закрепление данной нормы в Конституции прежде всего усилит правовую защиту детей и придаст этим гарантиям устойчивый характер. Таким образом, право на жилище получит конкретный и эффективный механизм защиты", – уверена Динара Закиева.

7 февраля 2026 года заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева разъяснила некоторые нормы проекта Основного закона страны.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Нормы о правах и свободах человека усилили в проекте Конституции
17:45, Сегодня
Нормы о правах и свободах человека усилили в проекте Конституции
Обязанность детей заботиться о нетрудоспособных родителях предлагают закрепить в Конституции
17:53, 29 января 2026
Обязанность детей заботиться о нетрудоспособных родителях предлагают закрепить в Конституции
Какие права закрепляют за казахстанцами в Конституции
17:18, 03 февраля 2026
Какие права закрепляют за казахстанцами в Конституции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ислам Махачев назвал лучший гол, который когда-либо видел в футболе
18:33, Сегодня
Ислам Махачев назвал лучший гол, который когда-либо видел в футболе
Бывший тренер сборной Казахстана официально нашёл работу в КХЛ
18:11, Сегодня
Бывший тренер сборной Казахстана официально нашёл работу в КХЛ
Обещавший нокаутировать Рахмонова американец "принизил" целый дивизион UFC
17:50, Сегодня
Обещавший нокаутировать Рахмонова американец "принизил" целый дивизион UFC
Бибисара Асаубаева получила многомиллионную премию, но не от государства
17:28, Сегодня
Бибисара Асаубаева получила многомиллионную премию, но не от государства
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: