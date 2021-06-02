После флэшмоба в Центральном парке Алматы потерялись 15 детей

1 июня в Центральном парке культуры и отдыха в Алматы потерялись дети, сообщает zakon.kz.
Как отметил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали, для школьников проводились флэшмобы с волонтерами.
К сожалению, не обошлось и без эксцессов.
В центральный парк пришло много семей с детьми, в праздничной суете к пожарным стали подходить заплаканные дети, которые потеряли своих родителей. Инспекторы и пожарные, используя громкоговорители, объявляли о пропаже. Только за два часа 15 детишек в возрасте от 5 до 8 лет благополучно возвращены своим родителям, - отметили в ведомстве.
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