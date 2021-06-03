Нур-Султан и Карагандинская область продолжают оставаться в "красной" зоне

В "красной" зоне по коронавирусу остались столица и одна область, сообщает zakon.kz.

Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации на 3 июня.

Ситуация выглядит следующим образом: В "красной" зоне: г.Нур-Султан, Карагандинская область. В "желтой" зоне: г.Алматы, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская и Павлодарская области.

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В "зеленой" зоне: г. Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области и СКО.

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