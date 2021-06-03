Какие предметы и вещества запрещено проносить в школы и вузы. Перечень

Министр образования и науки РК своим приказом от 25 мая 2021 года утвердил перечень предметов и веществ, запрещенных к вносу, ограниченных для использования в организациях образования и на их территориях, передает zakon.kz.

Так, запрещено проносить:

1. Огнестрельное оружие, в том числе травматическое, газовое, пневматическое, сигнальное, электрическое и конструктивно сходные с оружием изделия и их составные части:

предметы, имеющие отдельные конструктивные элементы и механизмы или внешние признаки, свойственные огнестрельному оружию, но не предназначенные для поражения цели (строительные инструменты, сигнальные устройства, линеметы);

оружие и предметы, поражающее действие которых основано на использовании радиоактивного излучения и биологического воздействия;

оружие и предметы, поражающее действие которых основано на использовании радиоактивного излучения и биологического воздействия; предметы, поражающее действие которых основано на использовании электромагнитного, светового, теплового, инфразвукового или ультразвукового излучения;

боеприпасы к оружию и составные части к нему, снаряды, стрелы;

предметы, имитирующие вышеперечисленные виды оружия.

2. Колющее, режущее, рубящее, ударно-раздробляющее, метательные предметы, промышленные инструменты, в том числе:

ножи всех видов, станки для бритья или лезвия (за исключением случаев использования в общежитиях, расположенных на территории организаций образования), луки, арбалеты,

рогатки, топоры, сабли, мечи, медицинские скальпели всех видов (за исключением случаев использования в учебном процессе), стрелы и дротики, гарпуны и копья,

ледорубы, металлические звезды, булавы, дубинки, кастеты, нунчаки;

промышленные устройства для забивания гвоздей и крепления болтов, промышленные

инструменты, которые используются как колющее или режущие предметы, за исключением случаев использования в учебно-воспитательном процессе, промышленных и хозяйственных целях организации образования;

инструменты, которые используются как колющее или режущие предметы, за исключением случаев использования в учебно-воспитательном процессе, промышленных и хозяйственных целях организации образования; медицинские шприцы (при отсутствии заключения врачебно - консультационной комиссии);

3. Боеприпасы, взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, химические и ядовитые вещества, в том числе:

копии или имитаторы взрывчатых веществ или устройств, аэрозольные краски, скипидар;

фейерверки, осветительные ракеты в любой форме, пиротехнические средства;

фейерверки, осветительные ракеты в любой форме, пиротехнические средства; спички, зажигалки (за исключением случаев использования в общежитиях, расположенных на территории организаций образования);

газовые баллончики, содержащие отравляющие и лакриматорные вещества (слезоточивые, перцовые);

психоактивные вещества;

табачные изделия, в том числе изделия с нагреваемым табаком, табак для кальяна,

кальянной смеси, системы для нагрева табака, электронные системы потребления и жидкостей для них.

Перечень предметов и веществ, ограниченных для использования в организациях образования и на их территории:

мобильные устройства связи с функциями переноса информации: пейджер, планшеты, смартфоны, iPad (Айпад), iPod (Айпод), плейеры, модемы (мобильные роутеры), во время учебных занятий (за исключением военных, специальных учебных заведений и Академии правосудия при Верховном суде РК); лекарственные препараты, за исключением препаратов, назначенных по медицинским показаниям на основании заключения врачебно - консультационной комиссии.

Приказ вводится в действие c 11 июня 2021 года.