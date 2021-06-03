В Нур-Султане и нескольких областях объявлено штормовое предупреждение 

В Нур-Султане и нескольких областях четвертого июня объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Северо-Казахстанской области ожидаются местами гроза, шквал, град. Ветер северо-западный, северный 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ночью ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, северный 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с. Местами ожидаются заморозки 2 градуса.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный, днем местами 15-20 м/с. В Уральске ожидаются гроза, град.

В Алматинской области местами ожидается гроза, пыльная буря, возможен град. Ветер западный, при грозе 15-20, порывы 25 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Днем местами сохраняется сильная жара 37 градусов.

В Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный ночью местами 15-20, днем на большей части 15-20, порывы 25 м/с. В Костанае ожидается гроза. Ветер северо-восточный 15-20 м/с.

В Кызылординской области местами ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами 25 м/с. Днем сохраняется сильная жара 44 градусов, чрезвычайно высокая пожароопасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 41-43 градусов.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер южный, юго-западный местами 15-20, порывы 25 м/с. В Бескарагайском, Уржарском районе, в Семее ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный днем порывы 15-20 м/с. В Семее ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный днем порывы 15-20 м/с. В горных районах ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

Ночью на северо-востоке Карагандинской области ожидается сильный дождь. 04-05 июня местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный местами 15-20, порывы 23-28 м/с. Ночью 05-06 июня местами заморозки 2 градуса. Днем 04-05 июня местами сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность. В Караганде ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем порывы 18 м/с.

В Жезказгане днем ожидается гроза.

В Акмолинской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 25 м/с. Днем 04 июня ожидается резкое понижение температуры воздуха до 12-17 тепла. Ночью местами заморозки 2 градуса. В Нур-Султане ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. В Кокшетау днем ожидается ветер северный порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Актобе ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.