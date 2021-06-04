Назван ключевой принцип всех рецептов похудения

По словам врача, снижение уровня инсулина в крови является ключевым принципом всех эффективных диет, передает zakon.kz со ссылкой на РИА ФАН.

Диеты помогают в том случае, когда нужно сбросить до 10% лишней массы тела. Для серьезной борьбы с ожирением следует обращаться за помощью к специалисту, - указал врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков.

Чтобы похудеть на пять-шесть килограммов, нужно в первую очередь отказаться от сладкого. Об этом сказано во всех диетах.

Когда человек ест сладкое, у него выделяется жиронакапливающий гормон — инсулин. Задача худеющего — минимизировать этот процесс.

Наша задача — чтобы инсулина вырабатывалось как можно меньше, а адреналина как можно больше, поэтому важен, прежде всего, отказ от сладостей, а не от жирного. Есть очень эффективные диеты, когда едят много жира и при этом худеют, — подчеркнул Ковальков в беседе с радио Sputnik.