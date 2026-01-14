Названа неожиданная польза попкорна для похудения
Специалист сослался на исследование химического факультета Университета Скрантона в Пенсильвании, которое показало, что попкорн является цельным необработанным зерном.
Благодаря этому, как гласит публикация Lenta.ru, он хорошо насыщает, снижает тягу к еде и помогает контролировать вес.
Кроме того, попкорн содержит полифенолы – вещества, которые борются со свободными радикалами и замедляют процессы преждевременного старения.
При этом диетолог подчеркнул, что магазинный попкорн лучше исключить из рациона из-за высокого содержания сахара, соли и жиров. Оптимальный вариант – готовить попкорн дома, используя натуральные приправы.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
