Советы

Названа неожиданная польза попкорна для похудения

попкорн, девушка, перекус, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 10:45 Фото: pexels
Диетолог Дани Борхес отметил, что людям, стремящимся похудеть, но не готовым полностью отказаться от перекусов, стоит обратить внимание на попкорн. По его словам, этот продукт может стать полезной альтернативой вредным снекам, сообщает Zakon.kz.

Специалист сослался на исследование химического факультета Университета Скрантона в Пенсильвании, которое показало, что попкорн является цельным необработанным зерном.

Благодаря этому, как гласит публикация Lenta.ru, он хорошо насыщает, снижает тягу к еде и помогает контролировать вес.

Кроме того, попкорн содержит полифенолы – вещества, которые борются со свободными радикалами и замедляют процессы преждевременного старения.

При этом диетолог подчеркнул, что магазинный попкорн лучше исключить из рациона из-за высокого содержания сахара, соли и жиров. Оптимальный вариант – готовить попкорн дома, используя натуральные приправы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Минздрав Казахстана сообщил правду о "пластиковом клее" в Oreo

6 января 2026 года сообщалось, что в популярных марках чая в Казахстане выявили опасные добавки.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
