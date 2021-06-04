Галустян пришел на шоу Нурлана Сабурова и поджег себя

4 июня 2021, 08:30
Фото: lenta.ru

Российский актер и комик Михаил Галустян стал гостем в YouTube-шоу, ведущим которого является казахстанец Нурлан Сабуров, передает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

С помощью самоподжога артист подытожил историю, которую рассказывал по правилам передачи "Что было дальше".

Так, Галустян описал вымышленную ситуацию, в которой он придет с новой задумкой к шоумену и телепродюсеру Гарику Мартиросяну. По словам комика, он намерен презентовать продюсеру идею отправиться на музыкальный конкурс "Евровидение" в одном из своих амплуа — в образе певца Супер Жорика.

По сценарию актера, в конце выступления Супер Жорик поднимает футболку, достает из кармана зажигалку и поджигает себе волосы на груди. Финал номера Галустян решил продемонстрировать на собственном примере.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?