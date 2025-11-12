Галустян намекнул, что у Бузовой новый роман
Фото: Instagram/buzova86
Комик и актер Михаил Галустян намекнул на перемены в личной жизни своей соведущей по шоу "Сокровища императора" Ольги Бузовой, сообщает Zakon.kz.
Как отметил артист в беседе с порталом "Страсти", в последнее время Бузова стала более спокойной и задумчивой.
"Может, в ее личной жизни сейчас все хорошо", – предположил он.
Галустян подчеркнул, что вне работы Бузова нравится ему именно такой, а на работе от нее нужны уже знакомые зрителю и коллегам "въедчивость, упорность, желание идти до конца".
Ранее Ольга Бузова в слезах обратилась к подписчикам.
