Галустян намекнул, что у Бузовой новый роман

Комик и актер Михаил Галустян намекнул на перемены в личной жизни своей соведущей по шоу "Сокровища императора" Ольги Бузовой, сообщает Zakon.kz.

Как отметил артист в беседе с порталом "Страсти", в последнее время Бузова стала более спокойной и задумчивой.

"Может, в ее личной жизни сейчас все хорошо", – предположил он.

Галустян подчеркнул, что вне работы Бузова нравится ему именно такой, а на работе от нее нужны уже знакомые зрителю и коллегам "въедчивость, упорность, желание идти до конца".

