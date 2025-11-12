#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
524.65
607.02
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
524.65
607.02
6.48
Культура и шоу-бизнес

Галустян намекнул, что у Бузовой новый роман

Галустян намекнул на перемены в личной жизни Бузовой, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 01:59 Фото: Instagram/buzova86
Комик и актер Михаил Галустян намекнул на перемены в личной жизни своей соведущей по шоу "Сокровища императора" Ольги Бузовой, сообщает Zakon.kz.

Как отметил артист в беседе с порталом "Страсти", в последнее время Бузова стала более спокойной и задумчивой.

"Может, в ее личной жизни сейчас все хорошо", – предположил он.

Галустян подчеркнул, что вне работы Бузова нравится ему именно такой, а на работе от нее нужны уже знакомые зрителю и коллегам "въедчивость, упорность, желание идти до конца".

Ранее Ольга Бузова в слезах обратилась к подписчикам.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Михаил Галустян взял аскезу на алкоголь и кофе
04:40, 04 марта 2025
Михаил Галустян взял аскезу на алкоголь и кофе
Михаил Галустян вернулся в Россию к семье
13:17, 07 августа 2024
Михаил Галустян вернулся в Россию к семье
Галустян и Ревва зажгли на концерте Backstreet Boys в Астане
17:01, 22 сентября 2025
Галустян и Ревва зажгли на концерте Backstreet Boys в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: