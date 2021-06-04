В какие дни июня 2021 года нельзя "трогать" деньги

Астролог рассказала, в какие дни июня нужно отказаться от инвестиций и заключения выгодных сделок, сообщает zakon.kz.

По словам Татьяны Карпенко, такими днями являются 8, 10, 17 и 19 июня.

Важно перенести на другие дни все сделки, от которых в будущем зависит прибыль. По мнению астролога, все вложения в эти неблагоприятные даты окажутся неудачными и никакого дохода не принесут.

Деньги "заморозятся", подведут партнеры по бизнесу или появятся проблемы на производстве. Чтобы не возникли финансовые проблемы, в эти дни не нужно заниматься какими-либо коммерческими действиями, - говорится в сообщении издания "Пятый телеканал".

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От чего нужно отказаться в неблагоприятные дни июня: - открывать депозит и класть на него деньги;

- осуществлять крупные покупки (недвижимость, авто);

- платить за обучение, если от знаний ожидается прибыль в будущем;

- запускать рекламную компанию.

В эти дни не запрещается покупать продукты, одежду и оплачивать услуги ЖКТ, - заключила астролог.