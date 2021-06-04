179 миллионов тенге выпишет СК "Фармация" на премии сотрудникам

Премии на 179 миллионов тенге выпишет СК "Фармация" своим сотрудникам в этом году, передает корреспондент zakon.kz.

По словам председателя правления компании Ерхата Искалиева, получат их только сотрудники организации. Для членов правления бонусная система не предусмотрена.

Хотел сказать, что это идет вне членов правления, потому это только для сотрудников. По бонусной системе нам (членам правления - прим.) последние два года премии не выплачиваются, - уточнил Искалиев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

В прошлом году компания начала проводить оптимизацию расходов, в результате чего удалось сэкономить 239 миллионов тенге.

Были сокращены расходы по услугам связи, затраты по имиджу мы полностью убрали, затраты на ремонтные работы, по судебным тяжбам, справочным службам. По аренде помещений мы снизили затраты с 7 000 до 5 990 тенге - это в принципе рыночная цена, - добавил глава компании.

На брифинге он также озвучил свою заработную плату.

Я всегда открыто говорил, что 1 300 000 была. Сейчас в чистом виде - это менее миллиона тенге, - уточнил глава СК "Фармации".

Тамила Языкова, Нур-Султан