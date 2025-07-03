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События

"СК-Фармацию" возглавил глава управздрава Шымкента

Нурлыбек Асылбеков, назначение, СК-фармация, Казахстан, медицина, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 12:01 Фото: gov.kz
Новым председателем правления ТОО "СК-Фармация" стал Нурлыбек Асылбеков. До этого назначения он возглавлял Управление здравоохранения Шымкента, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, Асылбеков родился 24 июня 1966 года.

В 1990 году окончил филиал Алматинского государственного медицинского института в Шымкенте; в 2003 году – Южно-Казахстанский гуманитарный институт им. М. Сапарбаева; в 2006 году – Южно-Казахстанский государственный институт им. М. Ауэзова по специальности "Провизор", "Юрист", "Экономист".

Начал трудовую деятельность в 2000 году провизором-технологом и главным специалистом в АО "Фармация" Сузакского района.

С 2002 по 2020 год – возглавлял управления и департаменты Комитета фармацевтического контроля МЗ РК по Южно-Казахстанской, Алматинской областях, Алматы и Астане.

С 2007 по 2009 год – работал руководителем отдела в Министерстве здравоохранения.

Затем в разные годы занимал должности заместителя председателя в Комитете по защите прав потребителей Астаны, Комитете фармации Министерства здравоохранения, Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг. Также работал советником генерального директора Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий МЗ РК.

На "СК-Фармацию" возложены функции единого оператора по закупу и поставке лекарств для медорганизаций в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и социального медицинского страхования.

Примечательно, но в начале 2025 года в Агентстве по защите и развитию конкуренции (АЗРК) указали на недостаточную прозрачность процедур в деятельности ТОО "СК-Фармация", что способствует увеличению расходов на закупки медикаментов. Прибыль компании формируется за счет наценки от 5% до 7%, что, по мнению экспертов, снижает ее заинтересованность в ценовой конкуренции.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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