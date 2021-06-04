В Аркалыке полицейские стреляли в автомобиль с подростком за рулем. Таким образом они пытались остановить машину, передает zakon.kz.

Видео погони полицейских за автомобилем появилось в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Костанайские новости (@kstnews.kz)

Оказалось, что происшествие случилось 31 мая. В этот день полицейские проводили оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасная дорога". Они остановили "MITSUBISHI PAJERO", но машина не остановилась.

В полиции Костанайской области сообщили, что полицейские несколько раз через громкоговоритель требовали остановить автомобиль и предупреждали, что в случае неподчинения используют табельное оружие. Водитель не подчинился.

В итоге в соответствии с законом о правоохранительной службе полицейские применили табельное оружие, они повредили заднее колесо. Только после этого машина остановилась.

За рулем находился 14-летний подросток. Рядом с ним на переднем сиденье сидел его 35-летний отец. Он был пьян. В отношении него составили два административных протокола по статьям "Передача управления транспортного средства лицу не имеющим права управления" и "Невыполнение законных требований об остановке транспортного средства".

В тот же день по факту применения табельного оружия было проведено служебное расследование. Было вынесено решение, согласованное с прокуратурой города, о законности и правомерности применения табельного оружия.

Кроме того, материалы в отношении родителей 14-летнего подростка направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних.

Полиция призывает родителей строго относиться к воспитанию своих детей. Помнить, что транспортное средство является источником повышенной опасности и последствия могут быть необратимыми как для несовершеннолетних, находящихся за рулем, так и для окружающих.