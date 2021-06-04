Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям полеты над странами сообщества

Евросоюз официально запретил всем белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство, передает zakon.kz.

Совет решил усилить существующие ограничительные меры с учетом ситуации в Беларуси и ввести запрет на пролет над воздушным пространством ЕС и на доступ в аэропорты ЕС для всех белорусских перевозчиков, — говорится в заявлении Евросовета, пишет РБК.

Страны-члены ЕС будут обязаны отказывать в разрешении на посадку, взлет или пролет над своей территорией любому воздушному судну, эксплуатируемому белорусскими авиакомпаниями.

23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair из-за сообщения о минировании запросил экстренную посадку. Воздушное судно совершило аварийную посадку в аэропорту Минска. На борту находился основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали белорусские силовики. Информация о минировании не подтвердилась.

25 мая появилось сообщение о том, что небо Евросоюза закрыли для Беларуси и ее авиакомпаний. Помимо этого европейским авиаперевозчикам рекомендовали не использовать воздушное пространство Беларуси для транзита.

Эти меры стали согласованной реакцией на инцидент в аэропорту Минска.