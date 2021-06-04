Кыргызстан эвакуирует женщин и детей возле границы с Таджикистаном

Жителей местности Унжу-Булак Чон-Алайского района в Кыргызстане эвакуируют в Дароот-Коргон, сообщает zakon.kz.

Из местности Унжу-Булак Чон-Алайского района эвакуируют стариков, женщин и детей. Сначала сказали, что переговоры проводит Камчыбек Ташиев, позже попросили проехать в другое место, - об этом 24.kg рассказали местные жители.

Как уточняется, людей просят уехать в населенный пункт Дароот-Коргон.

Ранее в киргизском погранведомстве заявили, что таджикистанские военные ночью начали устанавливать контейнер на неописанном участке границы и почти на километр углубились на территорию Киргизии. Бишкек обвинил Душанбе в нарушении договоренностей по границе и обострении ситуации, личный состав погранслужбы Кыргызстана перевели на усиленный вариант несения службы.

Конфликт жителей приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана на водозаборе "Головной" 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли 36 граждан Киргизии, около 200 пострадали.

Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь.

Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.