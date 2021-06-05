Непобежденный казахстанец проиграл тяжелым нокаутом на третьей минуте боя . Видео

5 июня 2021, 06:32
Фото: sports.kz

Казахстанский файтер Ринат Сагынтай (9-1) выступил на турнире Brave CF 51 в Минске (Беларусь) и потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере, передает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Он сразился с непобежденным местным бойцом Денисом Магером (8-0), который считался явным фаворитом этого поединка. Бой в полусреднем весе был рассчитан на три раунда, но закончился уже в первом: Магер словил Сагынтая неожиданным апперкотом, после чего быстро добил.

Добавим, что для Рината Сагынтая это был дебютный бой в промоушне Brave CF. Таким образом, 25-летний казахстанец проиграл свой первый поединок в профи — карьеру он начал еще в 2016 году.

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Публикация от BRAVE Combat Federation (@bravemmaf)


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