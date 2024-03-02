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Казахстанец Бекзат Алмахан достойно проиграл непобежденному Умару Нурмагомедову

Казахстанец Бекзат Алмахан проиграл непобежденному Умару Нурмагомедову, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2024 03:18 Фото: UFC
В своем дебютном бою казахстанский боец Бекзат Алмахан сразился с непобежденным российским файтером Умаром Нурмагомедовым. В поединке в Лас-Вегасе он выстоял, но проиграл единогласным решением судей брату Хабиба, сообщает Zakon.kz

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Алмахан выстоял все три раунда, отправил в нокдаун одного из топов легчайшего дивизиона, после чего россиянин сразу же перевёл соперника в партер, захватив инициативу и бой закончился победой Нурмагомедова.

"Я не видел этого. Я даже не понял. Я пытался нащупать дистанцию, а потом я увидел, что уже провожу ему тейкдаун (после пропущенного удара). Я надеялся, что этот бой будет куда легче, но этот парень просто монстр. Я рассчитывал, что я просто переведу его и задушу", - сказал Умар Нурмагомедов после поединка.

Умар Нурмагомедов одержал 17-ю победу в профессиональной карьере в ММА, 28-летний боец еще ни разу не потерпел поражение.

У 26-летнего Алмахана 2 поражения и 16 побед в ММА. Бой против Нурмагомедова стал для него дебютным в UFC.

Ранее мы писали, как Бекзат Алмахан провел дуэль взглядов с братом Хабиба – Умаром Нурмагомедовым.

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