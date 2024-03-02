Казахстанец Бекзат Алмахан достойно проиграл непобежденному Умару Нурмагомедову
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Алмахан выстоял все три раунда, отправил в нокдаун одного из топов легчайшего дивизиона, после чего россиянин сразу же перевёл соперника в партер, захватив инициативу и бой закончился победой Нурмагомедова.
"Я не видел этого. Я даже не понял. Я пытался нащупать дистанцию, а потом я увидел, что уже провожу ему тейкдаун (после пропущенного удара). Я надеялся, что этот бой будет куда легче, но этот парень просто монстр. Я рассчитывал, что я просто переведу его и задушу", - сказал Умар Нурмагомедов после поединка.
Almakhan hurts Umar with a Nasty right hand but Umar recovers and gets the takedown #UFCVegas87 pic.twitter.com/XjSjeQnUrp— Underrated MMA Performances (@MMAUnderrated) March 2, 2024
Умар Нурмагомедов одержал 17-ю победу в профессиональной карьере в ММА, 28-летний боец еще ни разу не потерпел поражение.
У 26-летнего Алмахана 2 поражения и 16 побед в ММА. Бой против Нурмагомедова стал для него дебютным в UFC.
Ранее мы писали, как Бекзат Алмахан провел дуэль взглядов с братом Хабиба – Умаром Нурмагомедовым.