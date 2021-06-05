Моргенштерн разнес Артура Пирожкова на Премии МУЗ-ТВ

Моргенштерн устроил бунт на Премии Муз-ТВ, передает zakon.kz со ссылкой на LIFE.

Рэперу не понравилось, что награду "Лучший исполнитель" получил Артур Пирожков.

Результаты голосования не устроили Алишера, и он решил требовать справедливого разбирательства. Соскочив с инвалидной коляски, в которой он ездил всю премию из-за, как он утверждает, камней в почках, музыкант выбежал на сцену. Отобрал микрофон у ведущих и устроил "музыкальный суд", потребовав вывести результаты голосования на экраны и обвинив Муз-ТВ в фальсификации.

Морген посчитал возмутительным тот факт, что главную награду получил ведущий премии Александр Ревва (сценическое имя — Артур Пирожков). Закончил фарс эпатажный рэпер выступлением и лестными словами в адрес своей девушки Дилары:

"Посмотрите на эту женщину — вот моя награда, а тарелки ваши я в рот ***".