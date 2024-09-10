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Иосиф Пригожин обратился к Артуру Пирожкову

Иосиф Пригожин обратился к Артуру Пирожкову, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 10:29 Фото: Instagram/prigozhin_iosif
Известный российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин посвятил 10 сентября 2024 года пост в Instagram актеру и певцу Александру Ревве, который также известен как Артур Пирожков, сообщает Zakon.kz.

Муж Валерии поздравил Ревву с 50-летием.

"Саня, с юбилеем, дорогой! Добро пожаловать в наш клуб "50". Не переживай, дружище, после 50-ти тоже прикольно. Будь здоров, счастлив и востребован", – написал 55-летний Пригожин, опубликовав фотографию с юбиляром.

Подписчики присоединились к поздравлениям и пожелали имениннику здоровья.

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