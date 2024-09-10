Иосиф Пригожин обратился к Артуру Пирожкову

Фото: Instagram/prigozhin_iosif

Известный российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин посвятил 10 сентября 2024 года пост в Instagram актеру и певцу Александру Ревве, который также известен как Артур Пирожков, сообщает Zakon.kz.

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