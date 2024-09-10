Иосиф Пригожин обратился к Артуру Пирожкову
Фото: Instagram/prigozhin_iosif
Известный российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин посвятил 10 сентября 2024 года пост в Instagram актеру и певцу Александру Ревве, который также известен как Артур Пирожков, сообщает Zakon.kz.
Муж Валерии поздравил Ревву с 50-летием.
"Саня, с юбилеем, дорогой! Добро пожаловать в наш клуб "50". Не переживай, дружище, после 50-ти тоже прикольно. Будь здоров, счастлив и востребован", – написал 55-летний Пригожин, опубликовав фотографию с юбиляром.
Подписчики присоединились к поздравлениям и пожелали имениннику здоровья.
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