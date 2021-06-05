Аркалыкские полицейские стреляли в автомобиль с подростком: применение оружия признано правомерным

Применение оружия аркалыкскими полицейскими при задержании подростка за рулем внедорожника признано правомерным, передает zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

Об этом 5 июня сообщили в Департаменте полиции Костанайской области.

Ранее пьяный житель Аркалыка посадил за руль внедорожника своего 14-летнего сына. В момент происходящего в машине находились и другие пассажиры. Отец велел ребенку не останавливаться. Более того, давал советы, как уйти от погони, когда их заметили полицейские. Стражи порядка многократно требовали остановиться. После прострелили заднее колесо внедорожника.

За передачу управления не имеющему на это право лицу и за невыполнение требований об остановке родитель заплатит внушительный штраф, чуть больше 230 тысяч тенге.

В отношении родителя данный материал по передачи управления ребенку и неисполнения требования остановки транспортного средства передан в комиссию по делам несовершеннолетних при акимате города Аркалыка. Решение по нему на сегодняшний день еще не принято. По результатам принятия решения будет дополнительно сообщено. начальник Местной полицейской службы Костанайской области Курмет Мажикенов

Выяснилось, что участник скандальной погони - 35-летний Сергей Буглов. После случившегося он записал видеообращение, в котором извинился перед полицейскими, и очевидцами инцидента. Мужчина пообещал, что подобного больше не повторится.

Я бы хотел перед всеми извиниться. Также я хотел бы сказать, что сотрудники ДПС все делали в рамках закона. Не останови они меня, я не знаю, что было бы. Они оставили нас. Про них тоже пишут, что они неправильно поступили, якобы стреляли по машине. Но они стреляли по колесам, и они делали все правильно. Так как могло произойти еще хуже. Вся вина лежит полностью на мне. Житель Аркалыка.