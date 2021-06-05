Пограничный вопрос решен - глава ГКНБ Кыргызстана

Глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев сообщил, что пограничный вопрос решен положительно, передает zakon.kz.

24.kg приводит его слова о том, что вчера переговоры с таджикской стороной прошли безрезультатно. Поэтому кыргызские власти приняли решение эвакуировать жителей нескольких сел Чон-Алайского района Ошской области в безопасные зоны.

Со вчерашнего дня мы вели переговоры с главой госкомиссии Таджикистана по приграничным вопросам генерал-полковником Саймумином Ятимовым. Вчерашние переговоры были безрезультатными, поэтому мы вынуждены были эвакуировать жителей. Сегодняшняя встреча завершилась в 13.00 по бишкекскому времени. Могу сказать, вопрос решен положительно. Совместно мы приняли протокол, состоящий из 7-8 пунктов. В течение двух часов мы их обнародуем. председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев

Он добавил, что издаст приказ по отводу войск и возвращению эвакуированных жителей в свои дома.

Мы не нарушали достигнутые договоренности и впредь будем действовать в рамках совместно принятых соглашений. председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев

Конфликт жителей приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана на водозаборе "Головной" 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли 36 граждан Киргизии, около 200 пострадали.

Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь.

Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.

4 июня конфликт получил продолжение и жителей местности Унжу-Булак Чон-Алайского района в Кыргызстане эвакуировали.