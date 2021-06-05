Видео, где машина сбивает велосипедиста, снято не в Казахстане

5 июня 2021, 20:48
Фото: Twitter

Очередной фейк распространяется по соцсетям Казахстана. ДТП с участием велосипедиста выдается, как произошедшее в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

На кадрах, которые распространили несколько отечественных соцсетей, группа велосипедистов в специальной амуниции выезжает с небольшой улочки на главную дорогу. Первого из них сбивает проезжающий по трассе автомобиль.

В мессенджерах утверждается, что инцидент произошел в Нур-Султане и буквально на днях.

На самом деле это ДТП произошло в октябре 2019 года в бразильском городе Сан-Паулу. То, что это не Казахстан можно заметить и по полицейскому автомобилю в кадре и по вывескам на домах.

Ранее в соцсетях страны публиковали видео, на котором крокодил шарахался от машины. Утверждалось, что оно снято на дороге в Алматы. Было и видео с анакондой, которую засняли якобы у Алаколя.


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