Самолет врезался в пассажирский автобус в Сан-Паулу

Инцидент произошел около 7:20 по местному времени на проспекте Маркиза Сан-Висенте в Барра-Фунде. Небольшой самолет King Air F90 (на 8-9 пассажиров) пытался совершить аварийную посадку, но врезался в автобус, что привело к сильному пожару. Крушение произошло всего через пять минут после его вылета из Кампо-де-Марте, пишет Gbnews.

BREAKING: A plane has crashed in the Barra-Funda region, west of São Paulo, Brazil, this morning around 7:20 am. The plane hit at least one bus on Avenida Marquês de São Vicente. There is no information yet regarding victims. pic.twitter.com/2fBcTGpjjp