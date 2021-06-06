Казахстанский боец назвал условие высоких заработков в ММА

В рамках ток-шоу "Qazsport Alany" был поднят вопрос заработка профессиональных бойцов в ММА, передает zakon.kz со ссылкой на Sports.ru.

На эту тему высказался казахстанский боец ММА в легком весе Василий Тахтай.

В Казахстане я не участвовал в профессиональных турнирах, больше в СНГ. В 2017 году я провел последний бой против Джамала Магомедова, заработал 5000 долларов США. Считаю, если ты сильный спортсмен, то люди будут готовы платить за то, чтобы ты дрался. Тахтай

Напомним, что профессиональный рекорд Тахтая в ММА составлял девять побед при нуле поражений.





