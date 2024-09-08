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Казахстанский боец ММА нокаутировал соперника

ММА, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 04:44 Фото: Instagram/Egemberdiev__Official
8 сентября в городе Краснодаре Евгений Егембердиев нокаутировал Эльхана Мусаева на турнире АСА 179, сообщает Zakon.kz.

Особенность победы 39-летнего казахстанца по прозвищу "Метис" в том, что он вернулся в ММА после трехлетнего отсутствия. За это время боец перенес несколько операций на колене.

В этот же день в Казахстане определился чемпион страны по пляжному футболу

Алия Абди
Казахстан 2024 год Хорошие новости ММА
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