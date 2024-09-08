Казахстанский боец ММА нокаутировал соперника

8 сентября в городе Краснодаре Евгений Егембердиев нокаутировал Эльхана Мусаева на турнире АСА 179, сообщает Zakon.kz.

Особенность победы 39-летнего казахстанца по прозвищу "Метис" в том, что он вернулся в ММА после трехлетнего отсутствия. За это время боец перенес несколько операций на колене.

В этот же день в Казахстане определился чемпион страны по пляжному футболу