Трамп заявил, что Путин "насмехается" над Байденом

Дональд Трамп впервые за несколько месяцев выступил на публике. На съезде республиканцев в Северной Каролине он раскритиковал Байдена за то, что тот не смог остановить "Северный поток — 2" и терпит "насмешки" от Путина, сообщает zakon.kz.

Кроме того, Трамп вновь обвинил демократов в фальсификации выборов и призвал готовиться к выборам в Палату представителей в 2022 году, передает РБК.

И сейчас над Байденом открыто насмехаются китайские переговорщики и российский президент Путин. Они насмехаются над ним, они унижают нашу страну. экс-президент США Дональд Трамп

По его словам, администрация демократов ставит Америку на последнее место, лишая американцев рабочих мест и открывая страну для нелегальных мигрантов.

Экс-президент отметил, что Байден отказался от строительства американского трубопровода, "но одобрил строительство российского". По его мнению, из-за решения Байдена США потеряют 48 тыс. рабочих мест.



Далее, по его словам, сейчас Белый дом "продвигает токсичные критические расистские теории" и "дискриминацию в школы наших детей", "кланяется китайцам".

Затем экс-президент обвинил Байдена в кризисе с нелегальной миграцией и раскритиковал за возвращение в "прокитайское и пророссийское" Парижское соглашение по климату.

Байден и Путин должны встретиться в Женеве 16 июня. И в Москве, и в Вашингтоне ранее призывали воздержаться от чрезмерных ожиданий от этих переговоров. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что между президентами состоится "сложный разговор" из-за разных позиций США и России по множеству вопросов.