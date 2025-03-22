Трамп запретил Байдену и Харрис допуск к секретной информации

21 марта президент США Дональд Трамп принял решение отозвать допуски к секретной информации у Джо Байдена, Камалы Харрис и ряда других ведущих демократов Америки, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, аннулирование допуска к секретной информации также касается бывшего госсекретаря Энтони Блинкена, бывшего представителя Вайоминга Лиз Чейни, бывшего представителя Иллинойса Адама Кинзингера и генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс. Она преследовала Трампа за мошенничество, а также всей семьи Байдена.

Решение президента США отстранить Байдена от участия в брифингах разведки является ответным ударом по его политическому оппоненту-демократу.

В 2021 году тот запретил Трампу доступ к секретным документам, заявив, что тогдашнему экс-президенту нельзя доверять из-за его "неустойчивого поведения".

Ранее инаугурация женщины-президента прошла в Намибии.