Трамп запретил Байдену и Харрис допуск к секретной информации
Фото: flickr/Gage Skidmore
21 марта президент США Дональд Трамп принял решение отозвать допуски к секретной информации у Джо Байдена, Камалы Харрис и ряда других ведущих демократов Америки, сообщает Zakon.kz.
По информации The Guardian, аннулирование допуска к секретной информации также касается бывшего госсекретаря Энтони Блинкена, бывшего представителя Вайоминга Лиз Чейни, бывшего представителя Иллинойса Адама Кинзингера и генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс. Она преследовала Трампа за мошенничество, а также всей семьи Байдена.
Решение президента США отстранить Байдена от участия в брифингах разведки является ответным ударом по его политическому оппоненту-демократу.
В 2021 году тот запретил Трампу доступ к секретным документам, заявив, что тогдашнему экс-президенту нельзя доверять из-за его "неустойчивого поведения".
Ранее инаугурация женщины-президента прошла в Намибии.
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