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Мир

Трамп запретил Байдену и Харрис допуск к секретной информации

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2025 04:59 Фото: flickr/Gage Skidmore
21 марта президент США Дональд Трамп принял решение отозвать допуски к секретной информации у Джо Байдена, Камалы Харрис и ряда других ведущих демократов Америки, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, аннулирование допуска к секретной информации также касается бывшего госсекретаря Энтони Блинкена, бывшего представителя Вайоминга Лиз Чейни, бывшего представителя Иллинойса Адама Кинзингера и генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс. Она преследовала Трампа за мошенничество, а также всей семьи Байдена.

Решение президента США отстранить Байдена от участия в брифингах разведки является ответным ударом по его политическому оппоненту-демократу.

В 2021 году тот запретил Трампу доступ к секретным документам, заявив, что тогдашнему экс-президенту нельзя доверять из-за его "неустойчивого поведения".

Ранее инаугурация женщины-президента прошла в Намибии.

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Аксинья Титова
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