Французские сенаторы шокированы активностью неонацистов в Украине

Несколько французских сенаторов потребовали от Парижа обратить внимание на неонацистские группировки в Украине и остановить распространение их идей, сообщает zakon.kz.

Как пишет портал "Страна.ua", подписантами обращения стали члены комиссии иностранных дел Сената Франции.

Члены комиссии иностранных дел Сената Франции Натали Гуле, Жан-Пьер Мог и Жоэль Геррио посетили Киев. Наибольший шок у политиков вызвала деятельность вооруженного подразделения "Азов", осуществляющего открытую торговлю нацистской символикой.

Сенаторы обратили внимание, что новобранцы, прибывшие в "Азов", обучаются теории превосходства белой расы, а также зафиксировали распространение документов, удостоверяющие личность нацистских солдат, равно как и прочие выходки радикалов.

Сенаторы также указывают, что подобные объединения развивают все более активную деятельность "со стрельбищами, практиками сборки и разборки автоматов Калашникова и службами вербовки".

Отмечается, что подобные действия, которые происходят в столице Украины, сенаторы записали на видео, которое также было передано министру иностранных дел Франции.

Издание уточняет, что эксперты высказали предположение о том, что реакция ведомства отразит официальную позицию Парижа по этому вопросу. При этом в случае согласия с мнением французских сенаторов реакция МИД республики может сказаться на всей политике в отношении Украины.