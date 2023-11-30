Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

О проблемах казахстанских бизнесменов рассказал сенатор

Казахстан Сенат бизнес Фото: pixabay
Обратить внимание на проблемы казахстанских предпринимателей призвал правительство сенатор Нурлан Бекназаров, сообщает Zakon.kz.

В депутатском запросе он рассказал о чаяниях предпринимателей, которые обратились к сенаторам во время встреч в Карагандинской области. В числе проблем – вопросы регуляторного воздействия в отношении субъектов бизнеса, высокие размеры штрафов, чрезмерные выплаты частным судебным исполнителям, проблемы в налоговой отчетности.

"В 2019 года введены в действие изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которыми в целях усиления ответственности увеличены размеры штрафов, налагаемых на субъектов малого предпринимательства с 20 МРП на 230 МРП, на субъектов среднего предпринимательства с 40 МРП до 310 МРП за нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, не повлекшее причинение вреда здоровью человека".Нурлан Бекназаров

По словам депутата, беспокоят отечественный бизнес и методы проведения камерального контроля в отношении предпринимателей. На практике этот механизм должен был работать как профилактика нарушений налогового законодательства, однако, представители МСБ считают, что это превратилось в инструмент для вмешательства в предпринимательскую деятельность.

"Органу госдоходов предоставлено право по приостановлению расходных операций налогоплательщика по банковским счетам и ограничение выписки электронных счетов-фактур по нарушениям высокой и средней степени риска, выявленных в результате камерального контроля. На практике же, нередко приостановление расходных операций происходит на основе предположений об имеющихся налоговых нарушениях, а не на установленных и доказанных фактах уклонения от налогов".Нурлан Бекназаров

В Казахстане продлили мораторий на проверку малого и среднего бизнеса до конца 2023 года. Об этом 23 ноября сказал министр национальной экономики Алибек Куантыров в кулуарах Мажилиса.

Читайте также

Казахстан майнинг Сенат
В Минфине подробно рассказали о регулировании деятельности майнеров
Еще одна крупная казахстанская компания резко сократила добычу нефти
Еще одна крупная казахстанская компания резко сократила добычу нефти
Еще одна компания резко сократила добычу нефти в Казахстане
Еще одна компания резко сократила добычу нефти в Казахстане
Жадра Жулмухаметова
Сенат Парламента РК Правительство РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Когда в Казахстан придет настоящая зима
Когда в Казахстан придет настоящая зима
Ерке Есмахан поделилась первыми фото из детской
Ерке Есмахан поделилась первыми фото из детской
"Рюкзаки на 48 миллиардов": Ажар Гиният прокомментировала информацию
"Рюкзаки на 48 миллиардов": Ажар Гиният прокомментировала информацию
"Наконец-то вы вместе": жена Али Окапова опубликовала фото с мужем
"Наконец-то вы вместе": жена Али Окапова опубликовала фото с мужем
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: