О проблемах казахстанских бизнесменов рассказал сенатор

Обратить внимание на проблемы казахстанских предпринимателей призвал правительство сенатор Нурлан Бекназаров, сообщает Zakon.kz.

В депутатском запросе он рассказал о чаяниях предпринимателей, которые обратились к сенаторам во время встреч в Карагандинской области. В числе проблем – вопросы регуляторного воздействия в отношении субъектов бизнеса, высокие размеры штрафов, чрезмерные выплаты частным судебным исполнителям, проблемы в налоговой отчетности.



"В 2019 года введены в действие изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которыми в целях усиления ответственности увеличены размеры штрафов, налагаемых на субъектов малого предпринимательства с 20 МРП на 230 МРП, на субъектов среднего предпринимательства с 40 МРП до 310 МРП за нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, не повлекшее причинение вреда здоровью человека". Нурлан Бекназаров

По словам депутата, беспокоят отечественный бизнес и методы проведения камерального контроля в отношении предпринимателей. На практике этот механизм должен был работать как профилактика нарушений налогового законодательства, однако, представители МСБ считают, что это превратилось в инструмент для вмешательства в предпринимательскую деятельность.

"Органу госдоходов предоставлено право по приостановлению расходных операций налогоплательщика по банковским счетам и ограничение выписки электронных счетов-фактур по нарушениям высокой и средней степени риска, выявленных в результате камерального контроля. На практике же, нередко приостановление расходных операций происходит на основе предположений об имеющихся налоговых нарушениях, а не на установленных и доказанных фактах уклонения от налогов". Нурлан Бекназаров

В Казахстане продлили мораторий на проверку малого и среднего бизнеса до конца 2023 года. Об этом 23 ноября сказал министр национальной экономики Алибек Куантыров в кулуарах Мажилиса.

