Команда США разгромила Германию и завоевала бронзу на ЧМ по хоккею

Сборная США переиграла команду Германии со счетом 6:1 в матче за третье место на чемпионате мира, который проходит в Риге, сообщает zakon.kz.

Сборная США вышла вперед на шестой минуте игры, когда цели достиг бросок Кристиана Воланина. Во втором игровом отрезке американцы забросили еще четыре шайбы, и голами команды обменялись в заключительной двадцатиминутке.

Немецкая команда заняла четвертое место по итогам турнира.

Сегодня, 6 июня, в финале ЧМ сыграют сборная Финляндии с командой Канады.

Christian Wolanin with speeeeed opens the bronze medal game score.???? 1-0 for @usahockey.???????? #USAGER #IIHFWorlds @Cwolanin20 @LAKings pic.twitter.com/bv17BYoOtd