Сборная Казахстана победила команду Норвегии на ЧМ по хоккею
Фото: Instagram/kazakhstanhockey
В стартовом матче на чемпионате мира по хоккею 2025 года сборная Казахстана сыграла с командой Норвегии и одержала волевую победу, сообщает Zakon.kz.
Счет мачта составил 2-1. Завтра, 11 мая 2025 года, казахстанцам предстоит игра с командой Германии. Начало в 19:20.
В матче Норвегия – Казахстан отличились:
- 1:0 – Йоханнсен (Элвсвеен, Острем-Салстен), 05:33
- 1:1 – Старченко (Михайлис, Орехов), 25:08
- 1:2 – Волков (Асетов, Кайыржан), 52:08
Чемпионат мира по хоккею проходит с 9 по 25 мая 2025 года в Швеции и Дании в городах Стокгольм и Хернинг. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом мира по хоккею является сборная Чехии.
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