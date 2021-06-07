Сценарист "Мимино" и "Кин-дза-дза!" Резо Габриадзе умер на 85-м году жизни

В Тбилиси в возрасте 84-лет умер сценарист Резо Габриадзе, передает zakon.kz.

Об этом сообщает телекомпания "Рустави 2" со ссылкой на членов семьи.

Резо Габриадзе родился 29 июня 1936 года в городе Кутаиси (Грузия).

Автор сценариев более чем 35 фильмов, среди которых "Не горюй!", "Мимино", "Чудаки", "Кин-дза-дза!", "Необыкновенная выставка", "Паспорт".

В 1981 году Резо Габриадзе основал Тбилисский театр марионеток.

Резо Габриадзе удостоен многих мировых наград, среди которых командор ордена Искусств и литературы Французской Республики, Государственная премия СССР, премия "Ника", "Триумф", "Золотая маска", "Золотой софит", Царскосельская премия, Государственная премия Грузии им. Шота Руставели.

Творчеству Резо Габриадзе посвящена книга Марины Дмитревской "Театр Резо Габриадзе" (2005 год).