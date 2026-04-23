Культура и шоу-бизнес

В России снова будут судить известного казахстанского рэпера

рэпер Руслан Гоминов (выступает под псевдонимом Ганвест), фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 18:13 Фото: Telegram/cartelgunwest
Известного казахстанского рэпера Руслана Гоминова (более известен как Ганвест) обвинили в пропаганде наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, административное дело в отношении Ганвеста по статье о пропаганде наркотиков поступило в Невский районный суд Петербурга.

"В Невский районный суд Санкт-Петербурга поступило дело в отношении Руслана Гоминова о пропаганде наркотических средств с использованием интернета КоАП РФ. Дело передано судье", – сообщила изданию руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Речь, по ее словам, идет о музыкальных композициях "Никотин", "Бардак", "В неадеквате", "Ананасовый сироп", "На Рахате", "Кайфули", "Кодинг/шнейне", "Хулиган", которые размещены в открытом доступе на странице исполнителя в соцсети "ВКонтакте".

"В материалах указано, что в представленных аудиозаписях присутствуют признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ", – отметила Дарья Лебедева.

Ганвест родился в Актау. Ему 33 года. Стал известен в 2018 году благодаря песне "Никотин". С середины 2025 года обрел повторную популярность за счет постоянного использования в своей речи звуков и нечленораздельных слов "пэпэ", "шнейне ", "фа", "ватафа", напоминающих речевые тики при синдроме Туретта (Википедия). В открытых источниках его позиционируют как казахстанского и российского рэпера.

17 февраля 2026 года стало известно, что в России возбудили дело в отношении Руслана Гоминова (Ганвест) в связи с пропагандой употребления наркотических веществ в ряде композиций. 19 февраля рэпер сделал неожиданное заявление – он "принял решение переработать и зацензурировать 25 композиций из старого каталога", "чтобы исключить любые спорные моменты и полностью соответствовать требованиям законодательства России".

Казахстанского рэпера могут признать иноагентом в России

30 марта Таганский районный суд города Москвы пришел к выводу, что Руслан Гоминов "в тексте одного из треков распространяет информацию, выражающуюся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу", и назначил рэперу административное наказание в виде штрафа в размере 95 000 рублей (562 400 тенге).

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
