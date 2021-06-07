Кардиолог ответил, как избежать преждевременной смерти

Сердечно-сосудистая система является ключом к физическому возрасту организма, от ее состояния напрямую зависит старение, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом рассказал порталу focus.de кардиолог Мартин Халле.

Открытость и эластичность сосудов помогает снабжать все клетки организма питательными веществами. В случае их закупоривания образуются вредные отложения, которые мешают нормальной работе всей кровеносной системы.

Врач назвал семь "факторов старения", отрицательно влияющих на организм человека. В первую очередь, кардиолог обратил внимание на правильное питание. Ожирение вызывает повреждение внутренних стенок кровеносных сосудов из-за того, что ткань выделяет в кровь вещества, способствующие воспалительному процессу.

Также вреден холестерин, поскольку он откладывается в сосудах и они могут "затвердевать". Сахар разрушает защитный слой сосудов и растворяет клетки, а при высоком давлении, которое увеличивается в том числе из-за стресса, повышается риск разрыва стенок.

Наконец, опасно курение. Никотин попадает в сосуды, разрушает внутренние стенки и убивает клетки, из-за чего могут образоваться дыры и шрамы. Кроме того, ожирение и курение способны вызвать хронические воспалительные процессы в организме.