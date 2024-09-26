Кардиолог назвала тревожные для сердца симптомы

От работы сердца и сосудов зависит состояние всех органов и систем организма. По данным ВОЗ, основные причины смерти в мире – это болезни сердечно-сосудистой системы, сообщает Zakon.kz.

Многих трагедий можно было бы избежать, если бы люди вовремя записались на прием к кардиологу, считает врач-кардиолог Городской поликлиники №16 Алматы Земфира Мусаева. Она перечислила симптомы, при наличии которых лучше не откладывать визит к специалисту.

Боль в груди

Боль в груди – это сигнал, который наше тело посылает, когда с сердцем что-то не так. Она может быть разной: давящей, сжимающей, жгучей. Часто боль распространяется на левую руку, спину или шею.

"Особенно опасно, если такие ощущения появляются во время физической нагрузки или в состоянии покоя. Это может быть признаком сердечного приступа – состояния, требующего немедленной помощи", – отмечает врач.

Одышка

Ощущение нехватки воздуха, даже при небольших физических усилиях, должно насторожить. Если одышка становится вашим постоянным спутником, это может свидетельствовать о сердечной недостаточности. Игнорировать этот симптом нельзя, ведь он может привести к серьезным последствиям.

Высокое давление

Высокое давление – всегда угрожающий симптом. У людей с повышенным артериальным давлением намного выше угроза развития инфарктов, инсультов и почечной недостаточности.

"Даже если при высоких цифрах давления вы чувствуете себя хорошо, обратитесь к врачу для обследования и подбора терапии. Тем самым в будущем вы защитите себя от сердечно-сосудистой катастрофы", – отметила Земфира Мусаева.

Постоянная усталость

Мы все иногда устаем, но если усталость становится хронической, несмотря на отдых, это повод задуматься. Постоянная слабость может быть связана с тем, что сердце не справляется с задачей по обеспечению организма достаточным количеством крови и кислорода. Этот симптом часто остается незамеченным, хотя он может указывать на начало серьезных проблем.

Отеки

Для многих это станет неожиданностью, но отеки ног также могут быть проявлением сердечной недостаточности.

По словам специалиста, если ноги отекают симметрично, то есть одинаково, отеки плотные по консистенции и усиливаются к вечеру и степень их постепенно растет – это повод обратиться к кардиологу.

Головокружение и обмороки

Эпизоды головокружения или, тем более, обмороки – это явный признак того, что с сердцем что-то не в порядке. Они могут быть вызваны нарушением сердечного ритма или снижением кровяного давления. Важно вовремя обратить внимание на эти симптомы и пройти медицинское обследование.

Нарушение ритма

"Наше сердце обычно работает в определенном ритме, который мы даже не замечаем. Но если оно начинает сбиваться, учащаться или замедляться без видимой причины, это может быть признаком аритмии – состояния, требующего немедленного вмешательства", – подчеркнула кардиолог.

Земфира Мусаева резюмировала, что если вы замечаете у себя один или несколько из перечисленных признаков, не откладывайте визит к врачу. Раннее обнаружение проблем и своевременное лечение могут не только улучшить качество жизни, но и спасти ее.

Ранее хирург-ортопед рассказал, почему возникает боль в тазобедренном суставе.