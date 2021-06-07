Анкара: ЕС станет глобальной силой лишь после вступления в него Турции

Евросоюз может стать глобальной силой лишь при условии предоставления членства в нем Турции, и Анкара все еще надеется прийти к этому, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Такое мнение выразил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу в колонке, размещенной во французской газете L'Opinion.

Он призвал не делать "отношения между Турцией и ЕС заложниками максималистских и националистических амбиций нескольких упрямых государств-участников". Турция все еще "привержена идее вступления" в ЕС и собирается "вносить вклад в развитие и защиту европейских ценностей, которые она разделяет с Францией".

Чавушоглу надеется, что Франция станет "локомотивом на пути сближения" Турции и ЕС.

Министр признал, что отношения с Парижем пережили обострение напряженности, но выразил надежду, что странам удастся "еще раз укрепить связи".