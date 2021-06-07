Казахстан узнал всех своих соперников по группе на следующем чемпионате мира

Официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ) опубликовал группы на предстоящий в 2022 году чемпионат мира, который пройдет в Финляндии (Хельсинки и Тампере), передает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.
Группы основаны на мировом рейтинге и пожеланиях Организацонного комитета чемпионата мира.
Турнир в Финляндии пройдет с 13 по 29 мая 2022 года.
Группа А (Хельсинки):
Канада;
Россия;
Германия;
Швейцария;
Словакия;
Дания;
Казахстан;
Италия.
Группа В (Тампере):
Финляндия;
США;
Чехия;
Швеция;
Латвия;
Норвегия;
Беларусь;
Великобритания.
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