Казахстан узнал всех своих соперников по группе на следующем чемпионате мира

Официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ) опубликовал группы на предстоящий в 2022 году чемпионат мира, который пройдет в Финляндии (Хельсинки и Тампере), передает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

Группы основаны на мировом рейтинге и пожеланиях Организацонного комитета чемпионата мира.

Турнир в Финляндии пройдет с 13 по 29 мая 2022 года.

Группа А (Хельсинки):

Канада;

Россия;

Германия;

Швейцария;

Словакия;

Дания;

Казахстан;

Италия.

Группа В (Тампере):

Финляндия;

США;

Чехия;

Швеция;

Латвия;

Норвегия;

Беларусь;

Великобритания.