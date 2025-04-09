Сборная Казахстана узнала соперников по квалификации чемпионата мира до 14 лет

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В Кучинге (Малайзия) прошла жеребьевка групповой стадии отбора зоны Азия/Океания юниорского чемпионата мира – World Junior Tennis Competition 14&under, сообщает Zakon.kz.

Наши юноши в группе "B" будут соперничать с командами Японии, Ирана и Индонезии. В этом году казахстанская команда получила третий номер посева, а Япония – 8-й.

Сегодня, 9 апреля, подопечным Сагадата Аяпа предстоит сыграть против Ирана. Квалификационные матчи пройдут 9-14 апреля 2025 года.

По итогам отбора на чемпионат мира попадут четыре команды.Честь страны World Junior Tennis Competition 14&under защищают: Маханов Ахмади (9-й в рейтинге Tennis Europe), Жеткербай Хакназар (20-й в рейтинге Tennis Europe) и Бауржанов Бексултан (128-й в рейтинге Tennis Europe). Капитан команды: Аяп Сагадат.

Ранее в Кучинге завершился отборочный турнир зоны Азия/Океания World Junior Tennis Competition 14&Under – юниорского чемпионата мира по теннису среди девочек до 14 лет.