В Marvel анонсировали смерть Доктора Стрэнджа

Издательство Marvel объявило о запуске линейки комиксов "Смерть доктора Стрэнджа", сообщает zakon.kz.

По данным Twitter, первый выпуск появится в продаже в сентябре.

Сюжет комикса пока не разглашается. В Marvel пообещали раскрыть больше деталей до конца июня.

The final saga of #MarvelComics' Sorcerer Supreme begins this September. pic.twitter.com/9YBIStIfMv — Doctor Strange (@DrStrange) June 4, 2021

Доктор Стивен Винсент Стрэндж (более известный как Доктор Стрэндж) - супергерой, который исполняет обязанности Верховного мага Земли и является главным защитником Земли от магических и мистических угроз.

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Первое появление Доктора Стрэнджа вне комиксов состоялось в телевизионном фильме "Доктор Стрэндж" (1978), где его сыграл Питер Хутен. После этого Стрэндж начал появляться в различных мультсериалах, основанных на Marvel Comics.

В одноименном фильме 2016 года в рамках Кинематографической вселенной MarveI роль Стивена Стрэнджа исполнил британский актер Бенедикт Камбербэтч.