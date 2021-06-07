В Marvel анонсировали смерть Доктора Стрэнджа

Издательство Marvel объявило о запуске линейки комиксов "Смерть доктора Стрэнджа", сообщает zakon.kz.
По данным Twitter, первый выпуск появится в продаже в сентябре.
Сюжет комикса пока не разглашается. В Marvel пообещали раскрыть больше деталей до конца июня.
The final saga of #MarvelComics' Sorcerer Supreme begins this September. pic.twitter.com/9YBIStIfMv— Doctor Strange (@DrStrange) June 4, 2021
Доктор Стивен Винсент Стрэндж (более известный как Доктор Стрэндж) - супергерой, который исполняет обязанности Верховного мага Земли и является главным защитником Земли от магических и мистических угроз.
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Первое появление Доктора Стрэнджа вне комиксов состоялось в телевизионном фильме "Доктор Стрэндж" (1978), где его сыграл Питер Хутен. После этого Стрэндж начал появляться в различных мультсериалах, основанных на Marvel Comics.
В одноименном фильме 2016 года в рамках Кинематографической вселенной MarveI роль Стивена Стрэнджа исполнил британский актер Бенедикт Камбербэтч.
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