В Marvel анонсировали смерть Доктора Стрэнджа

Издательство Marvel объявило о запуске линейки комиксов "Смерть доктора Стрэнджа", сообщает zakon.kz.

По данным Twitter, первый выпуск появится в продаже в сентябре.

The final saga of #MarvelComics' Sorcerer Supreme begins this September. pic.twitter.com/9YBIStIfMv