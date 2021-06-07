На смену жаре в Казахстан придут ливни и грозы

Казахстанцев ожидают сильные дожди с грозами, сообщает zakon.kz.

О прогнозе погоды на 8-10 июня рассказали в РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, в ближайшие трое суток большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием фронтальных разделов.

10 июня в центре и на юго-востоке Казахстана пройдут сильные дожди, с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града. В южных регионах сохранятся пыльные бури. Очередной холодный Северо-западный антициклон вызовет понижение температуры воздуха в северной половине страны, - добавили метеорологи.

На остальной территории страны значительных изменении в температурном фоне не ожидается.

С прогнозом погоды можно ознакомиться по ссылке.