Арестован племянник супруги Эмомали Рахмона

Племяннику супруги президента Таджикистана грозит крупный штраф, либо лишение свободы на срок до 5 лет, сообщает zakon.kz.

36-летний Нахшов Амриддин участвовал в массовой драке в одном из кафе поселка Дангары. В результате инцидента ранения получили около 10 человек, в том числе четверо из них – ножевые ранения. Среди потерпевших четверо граждан Афганистана.

По данным Asia-Plus, Нахшов сначала скрылся, но позднее добровольно явился с повинной.

Как отмечает Радио Озоди, племянник жены Эмонали Рахмона до явки с повинной свободно разгуливал по Дангаре и никто не осмеливался его задержать.

Нахшов в рамках возбужденного уголовного дела взят под стражу, ведется предварительное расследование, - говорится в сообщении МВД.

Нахшов до момента ареста управлял предприятием по добыче золота.