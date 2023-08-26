Эмомали Рахмон покинул Казахстан

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон завершил свой рабочий визит в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Провожать главу Таджикистана поехал лично Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Акорда

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев в столичном аэропорту тепло попрощался с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, завершившим свой рабочий визит в Казахстан", – говорится в сообщении Акорды.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с рабочим визитом в Астану 25 августа 2023 года. Высокого гостя в столичном аэропорту лично встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев. После состоялись переговоры двух лидеров в узком формате, в ходе которых Эмомали Рахмон поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за гостеприимство.

В этот же день Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон осмотрели выставку народного творчества Таджикистана и открыли Дни культуры Республики Таджикистан в РК.

26 августа Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили главную мечеть Астаны, построенную в 2022 году, а также выставку товаров из Таджикистана.