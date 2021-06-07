Раскрыт секрет долголетия

Британский врач Мартин Майнер назвал правила, которым нужно следовать, чтобы прожить дольше, сообщает zakon.kz со ссылкой на Профиль.

Наше тело общается с нами

Прислушивайтесь к своим ощущениям, можно вовремя понять, когда пришло время что-то изменить.

Нужно регулярно посещать врача, чтобы обнаружить возможные проблемы на ранних стадиях.

В первую очередь для долголетия нужно научиться потреблять "меньше калорий". Однако важно, чтобы рацион включал, продукты, богатые питательными веществами, витаминами и минералами.

Также необходимо регулярно делать физические упражнения, поскольку они "значительно снижают риск различных заболеваний, в том числе сердца и рака". Они также помогают "дольше сохранять подвижность", снижают уровень стресса в организме, улучшают сон, а также здоровье кожи и костей.

Серьезно относиться к стрессу

Он отметил, что его воздействие на организм трудно переоценить: от преждевременного старения и появления морщин до повышенного риска сердечных заболеваний.

Помимо этого, он порекомендовал "инвестировать в отношения".

Исследования показывают, что хорошие и крепкие отношения с близкими и социальная активность улучшают психическое и физическое благополучие и положительно влияют на долголетие.

При этом доктор подчеркнул, что красивое старение – это не попытка выглядеть на 20 с небольшим. Речь идет о том, чтобы жить максимально полной и здоровой жизнью, наслаждаясь этим временем.