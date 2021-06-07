Крушение Ан-28 под Алматы: Суд оправдал подсудимого

Суд оправдал президента авиакомпании East Wing Виталия Масалитина, которому принадлежал потерпевший крушение самолет Ан-28, упавший близ Алматы, передает zakon.kz.

В суде Алматинской области закончился процесс по делу об авиакатастрофе, которая произошла 3 октября 2017 года в пригороде Алматы. В тот день врачи Талгат Патсаев и Жанибек Артыкбаев летели из Алматы в Шымкент, чтобы помочь женщине, которая родила шестого ребенка и находилась в тяжелом состоянии. На борту самолета Ан-28 также были командир воздушного судна Геннадий Цой, второй пилот Евгений Кутафин и авиатехник. Никто из них не выжил.

Расследование крушения длилось три года, суд начался осенью 2020 года. В ходе расследования появилась загадочная версия крушения. Оказалось, что маршрут самолета проходил над полигоном, где периодически проводились учебные стрельбы. Родственники пилотов на основании заключения экспертов решили, что борт могли обстрелять с земли. Утверждалось, что на самом самолете были дырки диаметром в 1 сантиметр, однако результаты судебно-баллистической экспертизы говорят о другом - повреждения не от пуль. А в момент пролета самолета над полигоном никто никуда не стрелял.

На скамье подсудимых оказался президент авиакомпании East Wing, которому принадлежал самолет. Его зовут Виталий Масалитин. Мужчину обвинили в "Нарушении правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшем по неосторожности смерть людей по неосторожности" и "Допуске лица к управлению воздушным судном, не имевшего права управления им".

Согласно обвинительному акту Масалитин, являясь президентом АО East Wing, не обеспечил надлежащую работу персонала, нарушил и пренебрег правилами безопасности движения и эксплуатации самолета, не обеспечил надлежащий контроль полетов, что, в конечном счете, привело к крушению самолета.

В суде подсудимый не признал вину, просил оправдать его.

И вот сегодня, 7 июня, суд вынес оправдательный приговор Масалитину.

Ввиду имеющихся противоречий в заключениях экспертов в ходе досудебного расследования, судом в целях всесторонности и объективности судебного разбирательства была назначена комплексная экспертиза. Из заключения экспертов следует, что "самолет в ходе полета столкнулся с неопознанным летательным аппаратом, с ограниченной контактирующей поверхностью, которое привело к разгерметизации кабины пилотов, и привело к ударной волне в зоне ее избыточного давления". По мнению экспертов это вызвало у пилотов сотрясение головного мозга, которая привела к мгновенному нарушению сознания на срок от 10 секунд до получаса и более. На основании заключения экспертов, суд пришел к выводу об отсутствии вины Масалитина в крушении самолета и оправдал его за отсутствием состава уголовного правонарушения в его действиях, - говорится в сообщении Илийского районного суда.

Суд выделил в отношении неустановленных лиц уголовное дело в отдельное производство и направил прокурору для решения вопроса о необходимости преследования иного лица.

Также суд вынес частное постановление в адрес Генеральной прокуратуры за допущенные грубые нарушения уголовно-процессуального закона в ходе досудебного расследования.

Приговор не вступил в законную силу.