Казахстанцы смогут наблюдать редкое астрономическое явление

10 июня произойдет кольцеобразное солнечное затмение. В каком регионе Казахстана лучше всего за ним наблюдать и как затмения влияют на здоровье людей, читайте в материале zakon.kz.

В этот день Земля, Солнце и Луна выстроятся в один ряд. В максимальной фазе затмения Луна закроет Солнце и вокруг Луны образуется яркое кольцо незакрытой части солнечного диска.

В обсерватории им. В. Г. Фесенкова корреспонденту zakon.kz рассказали, что при хорошей погоде и казахстанские ученые смогут наблюдать редкое космическое явление.

В Алматы затмение можно будет наблюдать в частичной фазе около 18-20 процентов. В максимальной фазе высота составит 20 процентов.

В этом году полоса затмения пройдет через Арктику. По данным ученых астрофизического центра, в Казахстане затмение лучше всего будет видно жителям Северо-Казахстанской области: Луна закроет солнечный диск на 30-36 процентов.

Максимальная фаза затмения начнется в 18:26 по времени Алматы и будет наблюдаться на 67 градусов з.д, и +81 градус с.ш. Начало затмения – в 17:44, конец затмения – в 19:55.

Лучше всего явление будет видно жителям Северной Канады, Дальнего Востока и Гренландии. Следующее солнечное затмение в этом году произойдет 4 декабря, наблюдать его смогут жители Антарктиды.

Смотреть на затмение нужно через затемненные стекла, маски для сварочных работ или через компакт-диски.

Руслан Избасаров, хирург, эксперт Министерства здравоохранения РК, рассказывает, что по мере приближения дня затмения у людей обостряются хронические заболевания. Кроме того, солнечное явление негативно сказывается и на метеозависимых людях.

Конечно, такие космические явления не проходят незаметно людей. В эти дни у пациентов отмечаем повышение давления, у диабетиков повышается уровень сахара в крови. Оперированные пациенты отмечают усиление болей, так как спаечные процессы проходят болезненно.

Как отмечает Руслан Избасаров, чаще всего жалуются на головные боли.

Это происходит из-за ухудшения кровообращения, спазмов сосудов головного мозга. Мы отмечаем ухудшение обменных процессов, общее состояние пациентов. Да, конечно, отсюда и увеличение осложнений в эти дни, вплоть до летального исхода.

Доктор рекомендует в день затмения и по мере его приближения избегать стрессовых ситуаций, по возможности перенести операции. Пациентам, состоящим на диспансерном учете, важно вовремя принимать лекарства, обеспечить себе полноценный сон и отдых. Особенно это важно людям с хроническими заболеваниями, сахарным диабетом, ОНМК, гипертонией, заболеваниями органов дыхания и сердца.

Кольцеобразное солнечное затмение происходит всего 14 раз за 100 лет. Как отметили в обсерватории, небо остается светлым, звезды не появляются. Подобное космическое явление в следующий раз произойдет в 2039 году.